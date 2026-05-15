Сегодня, 14:55
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Алексеевском саду стартовала реконструкция освещения

Завершат проект до сентября текущего года.

В Адмиралтейском районе Петербурга в Алексеевском саду стартовала реконструкция наружного освещения. Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 33 дизайнерских торшера. Так, число светильников увеличится почти в два раза, рассказали в городском комитете по энергетике 15 мая. 

Особое внимание уделят спортивным площадкам, где появятся два мощных прожектора. Еще мягкое и равномерное освещение получат детская площадка и зоны отдыха. Хоть и количество фонарей вырастет, потребление электроэнергии снизится на 40%. 

В саду растут деревья, возраст которых превышает 150 лет. По этой причине все работы выполняются с максимальной осторожностью. Завершат проект до сентября текущего года. 

Ранее на Piter.TV: на улице Олеко Дундича установили более 400 фонарей. 

Видео: комитет по энергетике Петербурга 

