В Алексеевском саду стартовала реконструкция освещения

В Адмиралтейском районе Петербурга в Алексеевском саду стартовала реконструкция наружного освещения. Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 33 дизайнерских торшера. Так, число светильников увеличится почти в два раза, рассказали в городском комитете по энергетике 15 мая.

Особое внимание уделят спортивным площадкам, где появятся два мощных прожектора. Еще мягкое и равномерное освещение получат детская площадка и зоны отдыха. Хоть и количество фонарей вырастет, потребление электроэнергии снизится на 40%.

В саду растут деревья, возраст которых превышает 150 лет. По этой причине все работы выполняются с максимальной осторожностью. Завершат проект до сентября текущего года.

Видео: комитет по энергетике Петербурга