На улице Олеко Дундича установили более 400 фонарей

На улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга завершена модернизация наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 5 мая.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установили 414 светодиодных фонарей. Ранее освещение меняли в 2021 году, в 2026-м заменили оставшиеся 233 натриевых светильника над проезжей частью. Объект проходит в границах восьми жилых кварталов, также здесь расположены детские сады, школы и медицинские учреждения.

С начала года в 18 районах установили порядка 8 тыс. современных светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга