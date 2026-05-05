  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:21
96
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Олеко Дундича установили более 400 фонарей

0 0

Объект проходит в границах восьми жилых кварталов.

На улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга завершена модернизация наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 5 мая. 

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установили 414 светодиодных фонарей. Ранее освещение меняли в 2021 году, в 2026-м заменили оставшиеся 233 натриевых светильника над проезжей частью. Объект проходит в границах восьми жилых кварталов, также здесь расположены детские сады, школы и медицинские учреждения. 

С начала года в 18 районах установили порядка 8 тыс. современных светильников.

Ранее мы рассказывали о том, что на Красной улице в Кронштадте стартовала реконструкция освещения. Вместо 20 устаревших светильников установят 44 светодиодных фонаря.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии