На Красной улице в Кронштадте стартовала реконструкция освещения

В Кронштадте на Красной улице началась реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 27 апреля.

Первые фонари на объекте появились в 1963 году, с тех пор систему модернизировали несколько раз: в 1995, 2012 и 2013 годах. После завершения работ в 2026-м количество источников света увеличится более чем вдвое. Вместо 20 устаревших светильников установят 44 светодиодных фонаря. Чтобы не перегружать панораму исторической улицы, 1,5 километра линий электроснабжения проложат под землей. А железобетонные опоры заменят 20 чугунными конструкциями в классическом стиле.

Ранее мы рассказывали о том, что на Автомобильной улице заменили свыше 170 светильников.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга