Сегодня, 15:26
Добавить в Яндекс.Новости

На Красной улице в Кронштадте стартовала реконструкция освещения

Вместо 20 устаревших светильников установят 44 светодиодных фонаря.

В Кронштадте на Красной улице началась реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 27 апреля. 

Первые фонари на объекте появились в 1963 году, с тех пор систему модернизировали несколько раз: в 1995, 2012 и 2013 годах. После завершения работ в 2026-м количество источников света увеличится более чем вдвое. Вместо 20 устаревших светильников установят 44 светодиодных фонаря. Чтобы не перегружать панораму исторической улицы, 1,5 километра линий электроснабжения проложат под землей. А железобетонные опоры заменят 20 чугунными конструкциями в классическом стиле. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Автомобильной улице заменили свыше 170 светильников. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

