На Автомобильной улице заменили свыше 170 светильников

В Кировском районе Петербурга на Автомобильной улице завершили замену светильников. Работы охватили участок от бульвара Новаторов до проспекта Стачек, длина которого составляет более 1 километра, сообщили в городском комитете по энергетике 23 апреля.

Специалисты заменили 179 устаревших натриевых фонарей на современные светодиодные. Объем работ сократили за счет ранее проведенной реконструкции: в 2013 году на объекте проложили свыше 5 километров изолированного провода, поэтому прокладка новых линий электроснабжения не потребовалась.

На этой улице находятся съезд на Западный скоростной диаметр, межрайонный отдел ГИБДД, троллейбусный, автобусный и трамвайный парки.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга