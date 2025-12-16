В Петербурге спустили на воду электросудно Ломоносов на 140 человек

Судно проекта "Москва 2.0" способно ходить до восьми часов на одной зарядке и имеет ледовый класс для круглогодичной эксплуатации. С середины июня оно начнёт регулярные рейсы по круговому маршруту от причала у Эрмитажа.

На Мытнинской набережной в Петербурге спустили на воду электрическое пассажирское судно "Ломоносов". Мероприятие прошло напротив Петропавловской крепости. Это первое серийное судно проекта "Москва 2.0", рассчитанное на 140 пассажиров. Оно может находиться в пути до восьми часов без подзарядки и эксплуатироваться круглый год благодаря ледовому классу.

Губернатор Александр Беглов отметил, что запуск "Ломоносова" символизирует новый этап в развитии городского водного транспорта. По его словам, планируется развивать береговую зарядную инфраструктуру — станции уже установлены на Мытнинской набережной и причалах Речного вокзала.

С середины июня судно начнёт регулярные рейсы по круговому маршруту из Невы в Финский залив. Пассажиры смогут садиться на борт с причала напротив Эрмитажа. Вслед за "Ломоносовым" планируется отправить в другие города России аналогичные суда "Петергоф", "Пушкин" и "Орешек".

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Фото: пресс-служба Смольного