Новое электросудно "Фонтанка 2.0" появилось на реках Петербурга

Оно сможет развивать скорость до 12 км/ч и принимать на борт до 70 пассажиров.

На судостроительной верфи "Речная" в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду пассажирского электросудна "Фонтанка 2.0". Как сообщили в Минтрансе России, судно предназначено для экскурсионных и прогулочных маршрутов по внутренним водным путям города.

Проект F2 реализуется по заказу компании "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

При разработке судна учли особенности петербургских рек и каналов. Благодаря небольшой высоте оно сможет проходить под низкими городскими мостами.

Электрическая силовая установка позволит снизить воздействие на окружающую среду и сделать перевозки более экологичными.

По данным компании-заказчика, длина судна составляет 20 м, ширина — 5,3 м.

Ранее мы сообщили о том, что авиакомпания Pyramids Airlines запустила рейсы из Пулково в тунисский Монастир.

Фото: Пресс-служба судостроительной верфи "Речная"