Пожилой водитель на автомобиле съехал в Обводный канал в Кронштадте

В Кронштадте автомобиль съехал в воду после неудачного маневра. Об инциденте сообщил начальник управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Артур Макаров.

По его словам, водитель 1940 года рождения не справился с управлением, пробил забор и упал в Обводный канал возле Синего моста. Очевидцы помогли автомобилисту выбраться из воды. Мужчина не пострадал. Медики осмотрели его, но от госпитализации он отказался.

По счастливой случайности в момент происшествия рядом оказались мичман Ленинградской военно-морской базы и работник пожарно-спасательного отряда 47-й части. Макаров рассказал, что они не смогли пройти мимо беды. Вдвоем за считаные секунды разделись, прыгнули в воду и помогли достать пострадавшего. Автомобиль застропили и на данный момент извлекли из воды при помощи крана.