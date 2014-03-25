После аварии на Ленинском проспекте госпитализировали 10-летнего мальчика

Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту ДТП с ребенком на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Днем 25 мая возле дома 49 водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от проспекта Патриотов, при повороте на проспект Героев наехал на 10-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть.

В результате мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

