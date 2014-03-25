Сегодня, 16:10


После аварии на Ленинском проспекте госпитализировали 10-летнего мальчика

Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту ДТП с ребенком на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. 

Днем 25 мая возле дома 49 водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь от проспекта Патриотов, при повороте на проспект Героев наехал на 10-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть. 

В результате мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: полиция проводит проверку по факту массовой аварии на Арсенальной набережной. Столкнулись семь машин. По предварительным данным, виновником ДТП стал 40-летний водитель Porsche Taycan, превысивший допустимый скоростной режим и потерявший контроль. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

