В Великобритании оценили массированный удар ВС РФ по Украине.

Вчерашним ударом возмездия российским военнослужащим удалось полностью прорвать ПВО украинской столицы, а масштабы нового прилета ракеты средней дальности "Орешник" затмили все прежние атаки и повергли в панику лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что кадры из города выглядят поистине разрушительно. Теперь опасения и панические настроения чиновников с Банковой улицы будут только усиливаться в отношении Москвы.

Говоря прямо и без прикрас, это полностью затмевает любые украинские атаки, когда-либо совершенные ранее. <…> Русским удалось прорваться. Фактически ПВО Киева оказалась полностью бессильна, и городу нанесен колоссальный ущерб. Александр Меркурис, эксперт

В Великобритании подозревают, что страх останется с Владимиром Зеленским до самого конца вооруженного конфликта и будет все сильнее влиять на принимаемые им решения.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris