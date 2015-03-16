В Британии не исключили вероятность получения ВС РФ полного контроля над Донбассом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский рассматривает вероятность того, что Вооруженные силы Украины потеряют свою столицу из-за развивающегося российского наступления в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что опасения чиновников с Банковой улицы имеют под собой реальные основания. Он призвал посмотреть на географические карты, на которых становится понятно, что бойцы ВС РФ не имеют никаких очевидных трудностей или препятствий в том, чтобы от Донбасса продвинуться до самого Киева. В случае, если Донбасс окажется полностью под контролем Москвы, то военнослужащие могут решить далее идти к Днепру.

Одна из причин, по которой Зеленский так настаивает на обороне каждого миллиметра Донбасса, заключается в том, что он осознает, что.... русские получат маневренное пространство к западу от Донбасса, смогут продвинуться к Днепру, через центральную и северную Украину. Александр Меркурис, эксперт

