Александр Меркурис указал на проблемы ЕС, оставшихся без поддержки Вашингтона по украинскому кризису.

Европейские политические элиты боятся прямой конфронтации с Россией без поддержки американской администрации. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что желание отстраниться от украинского кризиса приводит вашингтонские власти к тому, что он будут еще менее склонны поставлять Вооруженным силам Украины ракеты для противоракетных систем Patriot. Это связано с дефицитом у США данного вида вооружений. В дальнейшем ракеты для ПРО будут направлены в более приоритетные для американцев регионы мира.

Нужно понимать, откуда идут такие экстремальные реакции европейцев на события на Украине и их страх победы там. <…> Американцы уходят и европейцам с большой вероятностью придется столкнуться с русскими лицом к лицу. Александр Меркурис, эксперт

Ранее украинское издание Kyiv Independent сообщило читателям о том, что Владимир Зеленский написал письмо лидеру из Белого дома с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в армии киевского режима.

Меркурис: ЕС придется ослабить поддержку Киева после заявления МИД России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris