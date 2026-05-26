В Великобритании прокомментировали сообщение МИД России по массированному ответному удару по Украине после трагедии в ЛНР.

Европейскому союзу придется уменьшить поддержку Украины после заявления российского министерства по иностранным делам о планах военнослужащих нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что характерна и яркая реакция властей с Банковой улицы, которые не стремятся к достижению мира с Москвой, а лишь углубляют вооруженный конфликт в регионе. На Западе отметили, что недавний российский удар по украинской столице не встретил никакого сопротивления со стороны местных противовоздушных сил (ПВО), поэтому повторение таких ударов коллективному Брюсселю "явно невыгодно".

Сейчас, когда встал вопрос новой эскалации и возможных ударов, ЕС будет отступать, чтобы ослабление поддержки Киева стало возможным компромиссом, позволившим бы избежать больших проблем с Россией. Александр Меркурис, эксперт

Меркурис: удар "Орешником" усилил страхи Зеленского насчет планов РФ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris