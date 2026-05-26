В Петербурге 27 мая перекроют улицы из-за Курбан-байрама и Дня города

В городе вводятся дополнительные ограничения движения транспорта, особенно вблизи мечетей.

В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам совпадает с Днём рождения Санкт-Петербурга и выпадает на 27 мая. В связи с этим в городе вводятся дополнительные ограничения движения транспорта, особенно вблизи мечетей. Об этом сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу городского Комитета по транспорту.

Согласно информации, с 00:00 до 09:00 27 мая будет запрещена остановка на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, а также в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

С 4:00 до 9:00 27 мая полностью перекроют движение по следующим улицам:

Московский проспект (от Фонтанки до Садовой);

Конный переулок (от Малой Посадской до Кронверкского);

Крестьянский переулок (от Малой Посадской до Кронверкского);

Кронверкский проспект (от Куйбышева до Каменноостровского);

Репищева улица (от Парашютной до Вербной);

Привокзальная улица (от улицы Первого Мая до дома 11).

Ранее мы сообщили о том, что с 21 мая дорожные ограничения ввели в Адмиралтейском и Красносельском районах.

Фото: Piter.TV