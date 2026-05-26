  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 27 мая перекроют улицы из-за Курбан-байрама и Дня города
Сегодня, 15:12
228
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 27 мая перекроют улицы из-за Курбан-байрама и Дня города

0 0

В городе вводятся дополнительные ограничения движения транспорта, особенно вблизи мечетей.

В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам совпадает с Днём рождения Санкт-Петербурга и выпадает на 27 мая. В связи с этим в городе вводятся дополнительные ограничения движения транспорта, особенно вблизи мечетей. Об этом сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу городского Комитета по транспорту.

Согласно информации, с 00:00 до 09:00 27 мая будет запрещена остановка на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, а также в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта.

С 4:00 до 9:00 27 мая полностью перекроют движение по следующим улицам:

Московский проспект (от Фонтанки до Садовой);

Конный переулок (от Малой Посадской до Кронверкского);

Крестьянский переулок (от Малой Посадской до Кронверкского);

Кронверкский проспект (от Куйбышева до Каменноостровского);

Репищева улица (от Парашютной до Вербной);

Привокзальная улица (от улицы Первого Мая до дома 11).

Ранее мы сообщили о том, что с  21 мая дорожные ограничения ввели в Адмиралтейском и Красносельском районах.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии