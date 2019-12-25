Беглов поздравил петербургских выпускников с последним звонком

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем канале в Макс обратился к выпускникам города, отметив, что 26 мая по всей стране проходят празднования Последних звонков, и в 668 школах Петербурга этот праздник услышали 29,5 тысячи одиннадцатиклассников.

В своём обращении губернатор подчеркнул, что, прощаясь со школой, выпускники не закрывают дверь навсегда. Он выразил уверенность, что знания и умения, полученные в петербургской системе образования, обязательно пригодятся им в жизни. Беглов также пожелал удачи на предстоящих экзаменах, отметив, что Петербург второй год подряд входит в тройку регионов-лидеров по числу победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.

В этот торжественный день губернатор, как председатель попечительского совета, посетил Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, где поблагодарил девушек за высокие достижения в учёбе, творчестве и общественной деятельности, а также за стремление служить Родине.

