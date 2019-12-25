Минтруд напомнил родителям детей с инвалидностью о их возможностях на рабочем месте

Министерство труда напоминает о трудовых гарантиях, которые имеют родители детей с инвалидностью. Речь идет о возможностях на рабочем месте. Так, у того, кто ухаживает за ребенком, есть четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Об этом сообщает в канале "Макс" Минтруд страны.

Дополнительные выходные дни предоставляются по заявлению одному из родителей, либо опекуну или попечителю. Такая возможность есть до достижения этим ребенком возраста 18 лет. Кроме того, мать и отец вправе делить эти дни между собой. Отмечается, что их можно накапливать и использовать до 24 дней подряд однократно в течение календарного года.

Среди других преференций: ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время. Один из родителей может уйти в отпуск тогда, когда ему удобно, согласовывать заранее даты не нужно. Также у работодателя не получится привлечь такого сотрудника к командировкам или работе в ночное время, в выходные и праздничные дни без письменного согласия.

