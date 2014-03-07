Россиянин Рустам Набиев покорил Эверест только на руках

Во время восхождения он отметил свое 34-летие.

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на Эверест на одних руках. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Рустам Набиев

Рустаму Набиеву 34 года. В 2015 году ему ампутировали обе ноги из-за травм, полученных при обрушении учебного центра ВДВ в Омске. Та трагедия унесла жизни 21 человека. Ранее Рустам уже покорил Эльбрус, Арарат, Килиманджаро и другие вершины.

