  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
95 тыс. поездок в день из Москвы в Казань: автомобильный туризм набирает обороты
Сегодня, 16:11
137
mgoncharova Добавить в Яндекс.Новости

95 тыс. поездок в день из Москвы в Казань: автомобильный туризм набирает обороты

0 0

Особенным спросом пользовались трассы М-12 и М-11.

Автотуризм в России набирает обороты. Так, на майских праздниках особым спросом пользовались трассы М-12 "Восток", М-11 "Нева" и М-4 "Дон". В частности, от Москвы до Казани с 30 апреля по 11 мая водители в среднем совершали порядка 95 тыс. поездок в сутки. Об этом сообщили в Правительстве страны. 

Заместитель председателя Марат Хуснуллин отметил, что сегодня от Петербурга без единого светофора можно доехать до Симферополя, а также Екатеринбурга и Челябинска. Например, по трассе М-11 "Нева" с 30 апреля по 11 мая в среднем автомобилисты совершали порядка 57 тыс. поездок в сутки по различным маршрутам.

Что касается других регионов, на участках М-12 "Восток" за Казанью фиксировали около 9 тыс. проездов автомобилей в день. А на М-4 "Дон" пик интенсивности трафика отмечен в Московской области – более 56 тыс. проездов в сутки. 

Ранее сообщалось, что за апрель тактовые электрички Петербурга перевезли 3.5 млн человек.

Фото:  Правительство РФ

Теги: казань, москва, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии