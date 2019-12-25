95 тыс. поездок в день из Москвы в Казань: автомобильный туризм набирает обороты

Автотуризм в России набирает обороты. Так, на майских праздниках особым спросом пользовались трассы М-12 "Восток", М-11 "Нева" и М-4 "Дон". В частности, от Москвы до Казани с 30 апреля по 11 мая водители в среднем совершали порядка 95 тыс. поездок в сутки. Об этом сообщили в Правительстве страны.

Заместитель председателя Марат Хуснуллин отметил, что сегодня от Петербурга без единого светофора можно доехать до Симферополя, а также Екатеринбурга и Челябинска. Например, по трассе М-11 "Нева" с 30 апреля по 11 мая в среднем автомобилисты совершали порядка 57 тыс. поездок в сутки по различным маршрутам.

Что касается других регионов, на участках М-12 "Восток" за Казанью фиксировали около 9 тыс. проездов автомобилей в день. А на М-4 "Дон" пик интенсивности трафика отмечен в Московской области – более 56 тыс. проездов в сутки.

Ранее сообщалось, что за апрель тактовые электрички Петербурга перевезли 3.5 млн человек.

