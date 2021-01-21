Петербургская прокуратура защищает права ребенка с инвалидностью
Сегодня, 9:20
Прокурор направил в суд исковое заявление к городскому комитету по здравоохранению с требованием о взыскании свыше 26 тыс. рублей компенсации.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Мальчик нуждается по жизненным показаниям в использовании специальной гастростомической трубки, однако его не обеспечили вовремя этим медицинским изделием, сообщили 30 марта в надзорном ведомстве. 

Прокурор выступил в защиту прав семьи и направил в суд исковое заявление к городскому комитету по здравоохранению с требованием о взыскании свыше 26 тыс. рублей компенсации. Именно столько потратила женщина на покупку льготного медизделия. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры участок на Дунайском проспекте очистят от отходов. ООО должно провести работы в течение 30 дней. 

Фото: Piter.TV 

