Петербургская прокуратура защищает права ребенка с инвалидностью

Прокурор направил в суд исковое заявление к городскому комитету по здравоохранению с требованием о взыскании свыше 26 тыс. рублей компенсации.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Мальчик нуждается по жизненным показаниям в использовании специальной гастростомической трубки, однако его не обеспечили вовремя этим медицинским изделием, сообщили 30 марта в надзорном ведомстве.

Прокурор выступил в защиту прав семьи и направил в суд исковое заявление к городскому комитету по здравоохранению с требованием о взыскании свыше 26 тыс. рублей компенсации. Именно столько потратила женщина на покупку льготного медизделия. В настоящее время документ рассматривают.

Фото: Piter.TV