Стрелок по автобусам на Витебском проспекте задержан

Он повредил окна двух рейсовых автобусов.

Полиция Московского района Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе по рейсовым автобусам. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поводом для проверки стало сообщение, поступившее 24 мая от водителя общественного транспорта.

Мужчина рассказал, что на остановке на Витебском проспекте услышал хлопки, после чего заметил отъезжающий автомобиль. При осмотре он обнаружил разбитые стекла двух автобусов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 23-летнего подозреваемого. У него изъяли пневматический пистолет, который, по предварительным данным, использовался при совершении преступления. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

