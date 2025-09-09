После вмешательства прокуратуры участок на Дунайском проспекте очистят от отходов

ООО должно провести работы в течение 30 дней.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Было установлено, что земельный участок №152 на Дунайском проспекте передали в пользование обществу с ограниченной ответственностью по договору аренды. Организация разместила на нем отходы IV-V классов опасности. Это покрышки, детали от ремонта и разборки авто, бой железобетона и другое, сообщили 27 марта в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием очистить участок. Требования удовлетворены, ООО должно провести работы в течение 30 дней.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга