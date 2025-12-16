Рекордные 6 600 человек пробежали «Зеленый марафон» в Петербурге

Разминка перед стартом у фонтана ранним субботним утром стала настоящей традицией для петербуржцев, которые из года в год приходят в Приморский парк победы, чтобы стать частью большого спортивного праздника. В этом году для участия в Зеленом марафоне в Северной, а с недавних пор еще и официально признанной беговой столице России-2026, зарегистрировалось рекордное количество человек. И у каждого своя – особенная мотивация, чтобы выйти на старт.

Ольга Аникина и Татьяна Коваль, участницы Зеленого марафона:

Весна, погода такая, не жарко, пробежать 4 километра только для здоровья. 00.17 Повстречаться с друзьями, окунуться в спортивную обстановку – это же очень здорово.

Екатерина и Геннадий Морозовы, участники Зеленого марафона:

Сегодня суббота, не важно какая погода, главное настрой. И вот эта энергия массы людей, которые заряжены на такое движение, забег – поднимает настроение. И хочется стать частью этого. Даже если ты не бегаешь прийти с семьей, поддержать мужа или наоборот дену – это очень классно.

Владимир и София Анашкины, участники Зеленого марафона:

Это замечательный забег, мы не первый год уже сюда приходим, для детей здесь очень много развлечений, ну и популяризация спорта. Дочка у меня бегает со мной каждую субботу, я бегаю раза 4 в неделю, наверное.

Трассу проложили по аллеям Приморского парка победы. Участники могли выбрать между дистанциями 4,2 км или 10 км – для самых опытных бегунов. Юные спортсмены выходили на старт забегов на 100, 240 и 420 метров.

Анастасия, Егор, Ярослав и Арсений. Филлиповы, участники Зеленого марафона:

Егор, Ярослав и Арсений. Мы приехали из города Псков, будем участвовать в забеге 240, 420 и 100 метров.

В этом году традиционный благотворительный забег Сбера совпал с Днем Эколога и приуроченным к нему городским "Экофестом" Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга – так семейный и спортивный праздник стал еще и масштабной площадкой для объединения людей, заботящихся о себе и о планете.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Когда складываются усилия людей, чтобы сделать что-то хорошее, получается синергия. Вот сегодня мы видим эту синергию. Сегодня больше 6 тысяч человек, 6600 у нас участников забега, гораздо больше членов семей, праздник у нас семейный и вы видите какая атмосфера здесь, и мы будем это поддерживать.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Уже несколько лет подряд мы совмещаем это с благотворительной акцией. И чтобы совместить спорт и помощь людям, за каждый километр Зеленого марафона Сбер направил 185 рублей за каждый километр каждого бегущего, сегодня бегут 59 городов. И это все мы направим на благотворительность, на помощь детям, конкретным больницам переведем на дорогостоящие медикаменты, потому что здоровье важно для всех наших граждан

Пока участники готовились и преодолевали дистанции, болельщики и гости праздника изучали интерактивные зоны от партнеров "Зеленого марафона" и "Экофеста". Одни примеряли на роль скалолаза, другие – спасателя. И объединив форматы, в истории городских мероприятий родилась целая новая глава - где физическое здоровье и забота о природе идут рука об руку.