100 предпринимателей Северо-Запада стали лауреатами премии "Любимый малый бизнес" от Сбера

Индустрия красоты, ресторанный и гостиничный бизнес, ритейл, торговля на маркетплейсах, мода и текстиль, сервис и ремонт, сельское хозяйство, животноводство, а также спорт, образование и развитие – на сцену премии «Любимый малый бизнес» поочередно выходили все лауреаты регионального этапа. Ведь оказаться в сотне лучших предпринимателей Северо-Запада – значит уже победить, не зависимо от финального решения жюри.

Наших клиентов мы, в первую очередь, воспринимаем как партнеров. От этого зависит их развитие, и мы тоже развиваемся вместе с ними. В этом году рекорд на Северо-Западе, у нас поступило 4000 заявок от клиентов. У нас есть эксперты, которые выбирают, это продвинутые профессионалы в своей отрасли. рассказал Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка.

Конкурсу предшествовал строгий отбор на основании внутренней аналитики банка. Эксперты учитывали объём оборота, срок обслуживания и количество банковских продуктов, изучали репутацию каждой из компаний по отзывам в открытых источниках и проводили независимые опросы. А нейросеть ГигаЧат от Сбера помогала оценивать эссе каждого проекта.

Татьяна Печинская, основательница студии профессионального подбора белья и купальников: У нас в студия бра-фиттинга, и мы подбираем женщинам индивидуально нижнее белье. Мы написали историю, эта история правдивая и честная, как мы в ковид тоже получили прекрасную премию от Сбербанка, и как раз-таки переформатировались в этот момент. Это нам позволило выйти вот на индивидуальные услуги.

Сергей Дворцов, генеральный директор компании по производству детской обуви: Мы занимаемся производством детской обуви, полного цикла. Наши изделия должны быть красивые, интересные, яркие, чтобы хотелось взять, померить, надеть. Малыши это говорят языком тела, и они тоже умеют отказываться. А мы хотим делать так, и делаем так, чтобы они были заинтересованы не только её носить, но и потрогать, посмотреть, поиграть.

Конкурсанты представили свои успешные инициативы из крупнейших центров экономической активности Северо-Западного Федерального округа: Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска, Сыктывкара и Калининграда и других городов.

Анна Пекун, сооснователь и креативный директор бренда женской одежды: Мы производим первоклассную высочайшего качества женскую одежду. Я четко знаю, кто мой потребитель, я знаю ДНК своего потребителя, и поэтому я бью только в одну точку, не распыляюсь.

Денис Илатовский, основатель компании по поставке инструментов и оборудования: Мы занимаемся поставками инструментов станков, оборудования. У нас есть как розничные точки, также мы занимаемся поставками для крупных промышленных предприятий, поставляем оборудование, станки, компрессоры большие. Мы всегда стремимся предлагать пользу нашим клиентам, создавать партнерские отношения, в том числе и со Сбером. Со Сбером очень здорово взаимодействовать.

Победители регионального этапа получили по 1 млн рублей на развитие бизнеса и возможность представлять Северо-Запад уже на федеральной церемонии награждения. Оскар среди предпринимателей традиционно вручают в Москве в конце мая. Там же в рамках церемонии определят 10 обладателей Гран-при, которые дополнительно отправятся в поездку на всесезонный премиальный курорт.