В Петербурге в Таврическом саду прошел фестиваль "От Руси до России"

В День России Таврический сад превратился в настоящую машину времени. Гости фестиваля "От Руси до России" смогли пройти путь длиной более тысячи лет: от эпохи Древней Руси до наших дней.

В День России в Таврическом саду стартовал фестиваль "От Руси до России". Праздник организован Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом по молодежной политике. Мероприятие проходит уже четвертый раз и ежегодно собирает сотни зрителей.

В этом году зрителей ждали 19 интерактивных станций, посвященных ключевым этапам становления Российского государства. Гости смогли оказаться сразу в нескольких исторических эпохах: увидеть быт Древней Руси, познакомиться с традициями времен Александра Невского и Московского государства, узнать больше о петровской эпохе, событиях Великой Отечественной войны и современной истории страны.

Фестиваль мы проводим с 2023 года. Он уже стал традиционным и очень любимым у петербуржцев. Мы делаем этот фестиваль в первую очередь для молодых людей. Именно они являются будущим нашей страны. Очень важно, чтобы ребята знали историю своего государства, гордились ей и понимали, на каком фундаменте строится наше общее будущее. Юлия Плеханова, пресс-секретарь Комитета по молодежной политике

Гости фестиваля смогли не только ознакомиться с историческими фактами, но и смогли буквально "прикоснуться" к прошлому. Посетители примерили элементы доспехов, изучили старинное оружие, попробовали себя в ремеслах и поучаствовали в интерактивных занятиях.

Одной из основных площадок стала экспозиция клуба военно-исторической реконструкции "Черный ворон". Здесь посетителям представили реконструкции вооружения и доспехов с девятого по одиннадцатый век.

Мы показываем вооружение, элементы доспехов и предметы, которыми пользовались люди раннего Средневековья. Все это восстановлено по историческим источникам. Для молодежи такие проекты особенно важны, потому что это память о наших предках, понимание того, с чего начиналась Русская государственность и как формировалась наша история. Павел Майков, представитель клуба "Черный ворон"

Не меньше интереса вызвали выставки военного снаряжения разных эпох, тематические фотозоны и мастер-классы. Многие посетители приходили на фестиваль семьями или организованными группами.

Мы посмотрели выставку казачества и познакомились с историческим вооружением. Больше всего впечатлила экспозиция, посвященная средневековым воинам. Там были кольчуги, шлемы, щиты, а еще очень колоритная шкура медведя. Все можно было рассмотреть. Надежда Иванова, гость фестиваля

Помимо исторических площадок для посетителей работали открытый лекторий, где выступали приглашенные эксперты, а также большая сцена. Перед зрителями выступили различные коллективы, ансамбли и танцевальные группы.

Наверное, самое важные чувство, которое люди должны унести с собой после фестиваля – это гордость за свою страну. Россия огромная, богатая своими народами, традициями и культурой. Все это необходимо сохранить и передать следующим поколениям. Юлия Плеханова, пресс-секретарь Комитета по молодежной политике

Фестиваль в честь Дня России в Таврическом саду продлится весь праздничный день.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.TV

Фото: Piter.TV