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В честь юбилея администрации губернатора Петербурга в Таврическом саду высадили 14 ив
Сегодня, 16:55
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В честь юбилея администрации губернатора Петербурга в Таврическом саду высадили 14 ив

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Территория в историческом центре регулярно получает новые саженцы.

В честь 35-летия администрации губернатора Петербурга в Таврическом саду посадили 14 серебристых ив. Об этом рассказали 23 июля в городском комитете по благоустройству. 

Территория в историческом центре регулярно получает новые саженцы – и в рамках компенсационных посадок, и в период субботников, и на памятные даты. В этот раз растения разместили сотрудники администрации Северной столицы. Кроме того, акцию дополнил выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости. 

Заботу о большом зеленом массиве продолжат садовники, чтобы каждый мог с удовольствием проводить здесь время с детьми, тренироваться на свежем воздухе или просто отдыхать. 

Ранее на Piter.TV: Петербург выставил 300-летний дуб на конкурс "Российское дерево года". 

Фото: комитет по благоустройству Петербурга 

Теги: ивы, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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