В честь юбилея администрации губернатора Петербурга в Таврическом саду высадили 14 ив

Территория в историческом центре регулярно получает новые саженцы.

В честь 35-летия администрации губернатора Петербурга в Таврическом саду посадили 14 серебристых ив. Об этом рассказали 23 июля в городском комитете по благоустройству.

Территория в историческом центре регулярно получает новые саженцы – и в рамках компенсационных посадок, и в период субботников, и на памятные даты. В этот раз растения разместили сотрудники администрации Северной столицы. Кроме того, акцию дополнил выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости.

Заботу о большом зеленом массиве продолжат садовники, чтобы каждый мог с удовольствием проводить здесь время с детьми, тренироваться на свежем воздухе или просто отдыхать.

Ранее на Piter.TV: Петербург выставил 300-летний дуб на конкурс "Российское дерево года".

Фото: комитет по благоустройству Петербурга