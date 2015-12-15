Памятник пионерам-героям в Таврическом саду подготовили к 80-летию Победы

Профилактический уход регулярно проводится после зимы.

Сотрудники Музея городской скульптуры провели плановые работы по сохранению памятника пионерам-героям в Таврическом саду Санкт-Петербурга. Монумент, установленный 10 ноября 1962 года, тщательно очистили от накопившейся за зиму грязи и пыли, приведя его в порядок к предстоящему юбилею Победы.

Этот памятник имеет особое историческое значение - он стал первым в Ленинграде мемориалом, посвященным детям-героям Великой Отечественной войны. Монумент выполнен из коробчеевского известняка в форме стелы с горельефом. На его лицевой стороне высечена надпись: "Юным героям обороны города Ленина", а на тыльной — "Мужеству, воле отважных, подвигам их беззаветным, всем пионерам-героям памятник этот воздвигнут, ленинцев юных руками".

Выбор места для установки памятника — Таврического сада — не был случайным. С 1955 года эта зеленая зона носила статус городского детского парка, что делало ее символически значимым местом для увековечения памяти юных защитников Ленинграда. Сотрудники музея подчеркивают, что регулярный уход за памятником позволяет сохранить этот важный мемориал для будущих поколений.



Ранее Piter.TV сообщал, что сквер за Пискарёвским мемориалом посвятят участникам СВО.

Видео: Telegram / "Музей Городской Скульптуры"