В центре Петербурга в пруду Таврического сада нашли мертвую утку

Петербуржцы бьют тревогу из-за состояния пруда.

В пруду Таврического сада в Петербурге обнаружена мертвая утка, что вызвало обеспокоенность горожан состоянием водоема. Об этом сообщили читатели "Фонтанки".

В пятницу, 8 августа, посетители Таврического сада заметили в пруду мертвую утку. По информации комитета по природопользованию, причиной гибели птицы могло стать цветение воды из-за размножения сине-зеленых водорослей.

Эксперты отметили, что застойные водоемы в жаркую погоду часто становятся неблагоприятной средой для уток. Однако биолог Павел Глазков считает, что единичный случай может быть естественной смертью.

В июле при температуре до +36 градусов биолог опасался массового падежа птиц, но этого не произошло. При обнаружении мертвых птиц горожанам рекомендуют звонить в комитет по благоустройству по телефону +7(812) 576-14-83.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти пересчитают воробьев.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга