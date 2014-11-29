Около Кронштадта отдыхают редкие серые утки

Название вид получил по окрасу селезня.

На Финском заливе около Кронштадта идет пролет редких для Петербурга птиц – серых уток. Название вид получил по окрасу селезня, сообщил биолог Павел Глазков.

А самка, по словам специалиста, очень похожа на крякву, только фиолетово-синих перьев на крыле у нее нет. Серые утки начали гнездиться в регионе с конца прошлого века.

Хоть сентябрь был и теплым, осенняя миграция водоплавающих птиц началась в срок. Сейчас на Финском заливе в районе Кронштадтской дамбы можно увидеть большие скопления как местных пернатых, так и пролетных птиц. Останавливаются они здесь не случайно: место защищено дамбой от сильных ветров, а на мелководье достаточно корма. Павел Глазков, биолог

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре