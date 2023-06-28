  1. Главная
В лесах Ленобласти стартовала "тихая охота" за рогами лосей
Сегодня, 10:44
Хоть и животные будут сбрасывать рога в конце месяца, сейчас, когда трава пожелтела и увяла, легко найти прошлогодние.

В Ленобласти появился повод отправиться в лес: началась "тихая охота" за рогами лосей. Об этом сообщил 8 октября биолог Павел Глазков. 

Хоть и животные будут сбрасывать рога в конце месяца, сейчас, когда трава пожелтела и увяла, легко найти прошлогодние. В ноябре уже может выпасть снег, и поиски затруднятся. 

На расстоянии нескольких сот метров нашел два лосиных рога. Оба сброшены не меньше 3 лет назад. <…> По размеру они отличаются, значит, принадлежали разным лосям. А вот сбросили они их, похоже, в одну осень. Лучше всего искать рога весной: на фоне примятой снегом травы они видны издалека. 

Павел Глазков, биолог 

Первыми избавляются от своих орудий турниров взрослые самцы, молодые лишаются их в период со второй половины декабря и до января. Растут рога до конца июля. 

Ранее мы рассказывали о том, что семья барсуков в Приозерском районе Ленобласти готовится к зиме. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

