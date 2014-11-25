  1. Главная
Сегодня, 9:42
Семья барсуков в Приозерском районе Ленобласти готовится к зиме

Оба зверька успели обзавестись солидными жировыми запасами, а также позаботились о сборе мягкого наполнителя для норы из мха и папоротника.

В Приозерском районе Ленинградской области самка барсука после активной ночной деятельности сумела уделить время уходу за собой. Видео с подготовокй зверей к зиме поделился биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.

Осень — непростое время для диких животных: миграция птиц и подготовка к холодам становятся основными заботами. Семья барсуков из Ленинградской области тоже активно готовится к холодам: оба зверька успели обзавестись солидными жировыми запасами, а также позаботились о сборе мягкого наполнителя для норы из мха и папоротника.

Ранним утром пара вернулась домой отдохнуть: самец отправился спать в уютную нору, а его спутница, соблюдая женские традиции, решила сперва заняться личной гигиеной, приводя себя в порядок после тяжёлой ночи.

Ранее мы сообщили о том, что у школы во Фрунзенском районе Петербурга запечатлели лесную куницу.

Видео:  Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)

