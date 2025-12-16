Охримовка являлась ключевым опорным районом ВСУ на севере Волчанского района.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области. Об этом сообщило в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что операцию по освобождению провели одразделения "Южной" группировки войск. О потерях противника информации не поступало.

Охримовка была основным укрепленным районом противника в северной части Волчанского района. Контроль над населенным пунктом значительно расширяет полосу безопасности в Харьковской области, отметили в Минобороны.

Кроме того, в зоне проведения спецоперации группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои проходили в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области.

Российские военные ударили под подразделениям ВСУ в районах пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь Сумской области. Потери украинских сил составили более 205 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и пять автомобилей.

Ранее мы сообщали, что российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике.

Видео: Минобороны РФ