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Спасатели вывели из леса в СНТ "Сирена" заблудившегося мужчину
Сегодня, 14:53
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Спасатели вывели из леса в СНТ "Сирена" заблудившегося мужчину

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От госпитализации пострадавший отказался.

В Кировском районе Ленинградской области провели спасательную операцию. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона. 

В ведомство 12 августа поступила информация о мужчине, который заблудился в лесном массиве в районе СНТ "Сирена". Его оперативно нашли и передали родственникам. От госпитализации пострадавший отказался. 

Жителям и гостям области напомнили о том, что при походе в лес важно предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. Кроме того, рекомендуется одеваться в яркие цвета. 

Ранее на Piter.TV: с острова Булат на Ладожском озере эвакуировали мужчину, которому стало плохо. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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