Спасатели вывели из леса в СНТ "Сирена" заблудившегося мужчину

От госпитализации пострадавший отказался.

В Кировском районе Ленинградской области провели спасательную операцию. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе региона.

В ведомство 12 августа поступила информация о мужчине, который заблудился в лесном массиве в районе СНТ "Сирена". Его оперативно нашли и передали родственникам. От госпитализации пострадавший отказался.

Жителям и гостям области напомнили о том, что при походе в лес важно предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. Кроме того, рекомендуется одеваться в яркие цвета.

Ранее на Piter.TV: с острова Булат на Ладожском озере эвакуировали мужчину, которому стало плохо.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти