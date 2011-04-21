Больше половины мёда в магазинах Петербурга признали некачественным

В мёде "Лента" нашли канцероген и заниженное диастазное число.

Эксперты организации "Общественный контроль" проверили мёд в петербургских магазинах. Из десяти образцов только четыре соответствовали обязательным требованиям. В остальных шести нашли нарушения: заниженное содержание ферментов, превышение токсичного вещества, а некоторые баночки оказались не мёдом, а медовым изделием.

Самое серьёзное нарушение выявили в гречишном мёде торговой марки "Лента". Диастазное число — главный показатель натуральности — оказалось почти в шесть раз ниже нормы. В одном образце оно составило менее 3 единиц Готе вместо положенных 18, в другом — менее 8,6. Это значит, что продукт либо разбавили дешёвыми сортами, либо перегрели. Также в мёде "Ленты" нашли превышение гидроксиметилфурфурола — вещества, которое относят к потенциальным канцерогенам. По ГОСТу допустимое содержание — не более 25 мг/кг, а в образце оказалось 44,4 мг/кг — почти на 80% выше нормы. Эксперты уточнили, что паниковать не стоит: в европейских странах норма выше — 60 мг/кг, а в жареном кофе или черносливе этого вещества в десятки раз больше.

Два образца не прошли проверку по содержанию пролина — аминокислоты, по которой определяют натуральность мёда. В цветочном мёде "Разнотравье" от петербургского производителя "Мастер Меда" пролина оказалось 102,91 мг/кг при норме не менее 180 мг/кг. В мёде "Луговой" от ООО "ТД "Интеграция" — 114,18 мг/кг. Эта компания уже не первый раз попадает в чёрные списки: в 2019 году у неё находили заниженное диастазное число, а в прошлом году оно и вовсе было менее 3 единиц Готе.

В магазинах "Семишагофф" нашли два продукта, которые на этикетках крупно называли мёдом, а мелким шрифтом уточняли: "изделие медовое". Такие продукты делают не по ГОСТу, а по техническим условиям, и настоящим мёдом они не являются. В гипермаркете "О"КЕЙ" тоже нашли нарушение: на банке с мёдом от "Медового дома" стояла надпись "Фермерский продукт", хотя производитель — обычное ООО, а не крестьянско-фермерское хозяйство.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге четыре точки с шавермой получили предостережения от надзора.

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