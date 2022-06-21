Полиция разыскала пропавшего ребенка и задержала его нетрезвую мать в Ленобласти

Также женщина попыталась предложить правоохранителям 50 тыс. рублей за непривлечение к ответственности.

Полицейские задержали нетрезвую мать и нашли пропавшего ребенка во Всеволожском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, ночью 11 августа сотрудники Госавтоинспекции установили местоположение исчезнувшего мальчика. Кроме того, было выявлено, что его мать вела автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. В отношении женщины составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Затем гражданка попыталась предложить правоохранителям 50 тыс. рублей за непривлечение к ответственности. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Злоумышленницу увезли в отдел, ребенок передан работникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее мы рассказывали о том, что дрифт возле станции "Крестовский остров" обернулся уголовным делом.

Видео: пресс-служба МВД России