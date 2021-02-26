В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ

Взрывотехники ФСБ обезвредили боеголовку и изъяли беспилотник для исследования.

На территории Донецкой народной республики сбили экспериментальный беспилотник Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными поделились представители штаба обороны в новом российском регионе. Известно, что операция выполнена 11 августа местными мобильными огневыми группами.

Сбитый сводными МОГами украинский экспериментальный дрон с осколочно-фугасной боевой частью. пост от военнослужащих в ДНР

В штабе уточнили, что новый БПЛА врага представляет собой уменьшенную версию ударного дрона FP-2.Даный бесплотный летательный аппарат самолетного типа средней дальности разработала местная компания Fire Point.

Боец ВС России пять месяцев в одиночку отбивал атаки ВСУ в ДНР.

Фото: Telegram / Штаб обороны ДНР