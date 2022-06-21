Спальный корпус Академии танца Бориса Эйфмана откроют к концу августа

В здании уже началась сборка и установка мебели.

На Большой Пушкарской улице продолжается строительство спального корпуса для учащихся с залами для хореографии. Также проводится реконструкция дома Басевича, который будут использовать как комплекс апартаментов для артистов Академии танца и Академического театра балета Бориса Эйфмана, сообщил портал "Строительный Петербург".

Ход работ на строительных площадках проверил во время рабочей поездки вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Он отметил, что строительство нового корпуса полностью завершено. В здании проводится клининг и передача помещений и инженерных систем. Также уже началась сборка и установка мебели. Корпус планируют ввести в эксплуатацию в последних числах августа.

Вице-губернатор подчеркнул, что в доме Басевича работы ведутся согласно графику. В настоящее время завершено укрепление грунтов и свайного основания. Специалисты начали монтаж кирпичной кладки и устройство витражных конструкций.

Фото: МАX/вице-губернатор Николай Линченко