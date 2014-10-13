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На улице Рубинштейна завершают реставрацию дома Ростовцева
Сегодня, 10:58
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На улице Рубинштейна завершают реставрацию дома Ростовцева

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Реставраторы восстановили элементы декора.

В Петербурге дом Ростовцева на улице Рубинштейна освобождается от строительных лесов. Ремонт фасадов вступил в завершающую фазу, сообщили в Смольном 12 августа. 

Реставраторы восстановили элементы декора, включая исторические балконные решетки, цветочно-фруктовые венки и замковые камни в виде ракушек. Кроме того, очистили гранитный портал. 

Здание тесно связано с петербургскими гастрономическими традициями. В начале прошлого века здесь работала популярная кондитерская Дмитрия Филиппова, а в советские годы – кафе-автомат, которое осталось в памяти горожан старшего поколения. 

Александр Беглов, губернатор 

В 2023 году здание включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. 

Ранее мы рассказывали о том, что конкурс на реставрацию театра "Буфф" признан несостоявшимся. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: реставрация, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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