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Конкурс на реставрацию театра "Буфф" признан несостоявшимся
Сегодня, 9:31
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Конкурс на реставрацию театра "Буфф" признан несостоявшимся

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Повторную закупку планируется провести после устранения замечаний к документации.

Тендер на капитальный ремонт Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" не состоялся в связи с тем, что единственная заявка была отклонена. Об этом 11 августа пишет "Бриф24"

Начальная цена работ составляла 233,7 млн рублей, заказчик – городской комитет по госзаказу. Причиной отказа стало несоответствие независимой гарантии требованиям законодательства. Так, единственный потенциальный подрядчик не смог поучаствовать в конкурсе. 

В итоговом протоколе написали, что торги признаны несостоявшимися. Повторную закупку планируется провести после устранения замечаний к документации.

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове завершена реставрация Дома молодежи на Большом проспекте. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: буфф, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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