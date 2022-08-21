Конкурс на реставрацию театра "Буфф" признан несостоявшимся

Повторную закупку планируется провести после устранения замечаний к документации.

Тендер на капитальный ремонт Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" не состоялся в связи с тем, что единственная заявка была отклонена. Об этом 11 августа пишет "Бриф24".

Начальная цена работ составляла 233,7 млн рублей, заказчик – городской комитет по госзаказу. Причиной отказа стало несоответствие независимой гарантии требованиям законодательства. Так, единственный потенциальный подрядчик не смог поучаствовать в конкурсе.

В итоговом протоколе написали, что торги признаны несостоявшимися. Повторную закупку планируется провести после устранения замечаний к документации.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)