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На Васильевском острове завершена реставрация Дома молодежи на Большом проспекте
Сегодня, 16:06
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На Васильевском острове завершена реставрация Дома молодежи на Большом проспекте

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Там заработала выставка о достижениях района.

В Петербурге в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова завершили реставрацию концертного зала. Там заработала выставка о достижениях района, сообщили в Смольном 30 июля. 

Экспозиция является частью городского проекта. Что касается Василеостровского района, он активно развивается, подчеркнули в администрации. Здесь ликвидировали дефицит социальных объектов и продолжают благоустраивать территории.

Районный Дом молодежи располагается в бывшем здании госпиталя лейб-гвардии Финляндского полка, построенного по проекту архитектора Штауберта в 1818-1820 годах. В 2021-м отреставрировали фасад и крышу, в этом году закончились работы по восстановлению концертного зала имени Сергея Рахманинова. Губернатор Александр Беглов передал директору учреждения сертификат на покупку светотехнического оборудования. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Смоленском кладбище восстановлено надгробие барона Шиллинга. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: васильевский остров, дом молодежи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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