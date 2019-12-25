На Васильевском острове завершена реставрация Дома молодежи на Большом проспекте

Там заработала выставка о достижениях района.

В Петербурге в Доме молодежи на Большом проспекте Васильевского острова завершили реставрацию концертного зала. Там заработала выставка о достижениях района, сообщили в Смольном 30 июля.

Экспозиция является частью городского проекта. Что касается Василеостровского района, он активно развивается, подчеркнули в администрации. Здесь ликвидировали дефицит социальных объектов и продолжают благоустраивать территории.

Районный Дом молодежи располагается в бывшем здании госпиталя лейб-гвардии Финляндского полка, построенного по проекту архитектора Штауберта в 1818-1820 годах. В 2021-м отреставрировали фасад и крышу, в этом году закончились работы по восстановлению концертного зала имени Сергея Рахманинова. Губернатор Александр Беглов передал директору учреждения сертификат на покупку светотехнического оборудования.

Ранее мы рассказывали о том, что на Смоленском кладбище восстановлено надгробие барона Шиллинга.

Фото: пресс-служба Смольного