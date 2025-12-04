На Смоленском кладбище восстановлено надгробие барона Шиллинга

Инициаторами субботника стали сотрудники Института восточных рукописей Российской академии наук (ИВР РАН) при поддержке Союза реставраторов Санкт-Петербурга, а также компаний ООО "Рунит" и ООО "Реставрационная мастерская "Наследие".

На Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге завершены работы по очистке и восстановлению надгробного памятника барону Павлу Львовичу Шиллингу фон Канштадту. Этот выдающийся физик, изобретатель электромагнитного телеграфа и ученый-востоковед, был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук и действительным статским советником, сообщает пресс-служба КГИОП.

Инициаторами субботника стали сотрудники Института восточных рукописей Российской академии наук (ИВР РАН) при поддержке Союза реставраторов Санкт-Петербурга, а также компаний ООО "Рунит" и ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". Под руководством опытных реставраторов с поверхности надгробия были удалены вандальные надписи, сделанные масляной краской, и проведена профессиональная очистка памятника.

КГИОП на протяжении многих лет активно работает над сохранением Смоленского лютеранского кладбища. Председатель ведомства Алексей Михайлов отметил, что это кладбище обладает не только художественной, но и огромной мемориальной и исторической ценностью. Он подчеркнул, что в создании Санкт-Петербурга участвовало множество иностранцев, включая представителей католического и лютеранского вероисповедания, что делает Россию многонациональной и многоконфессиональной страной.

Захоронения на Смоленском лютеранском кладбище напоминают о людях, которые по происхождению не были русскими, но беззаветно служили России и духовно стали русскими, добавил Михайлов. Он также отметил, что проект по очистке надгробий стал примером успешной коллаборации, в которой участвуют компании, члены Союза реставраторов, Всероссийское общество охраны памятников, волонтеры и студенты.

Ранее мы сообщили о том, что в Царском Селе отреставрировали исторические плотины XVIII века на Верхних прудах.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга