Убийцу россиянки в Египте приговорили к смертной казни

Судьи указали на умышленный характер преступления и особую жестокость.

Египетский суд не нашел оснований для смягчения смертного приговора убийце россиянки Светланы Медведевой в Хургаде. В приговоре отметили, что Мухаммед Бадави совершил преступление с особой жестокостью, сообщило РИА Новости.

Защита обвиняемого обращалась в суд с запросом о максимально возможном снисхождении, указывая на отсутствие мотива убийства. Однако судья отклонил доводы адвоката и принял единогласное решение, что справедливым наказанием будет смертная казнь. Наличие умысла следователи обосновали характером и тяжестью многочисленных ранений, нанесенных россиянке. Также на это указывало поведением преступника до и после нападения.

Расследование установило, что 9 октября 2025 года 31-летний Мухаммед Бадави проник в квартиру Светланы в Хургаде, чтобы совершить ограбление. Когда женщина оказала сопротивление, преступник жестоко убил ее. Бадави скрылся с места преступления, забрав деньги и мобильный телефон жертвы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)