Популярной блогерше грозит смертная казнь за убийство в Дубае

Девушку обвинили в убийстве знакомого.

В Дубае 23-летней блогерше Брук Джордж предъявили обвинение в убийстве знакомого, которого она встретила в городе. Девушка утверждает, что действовала в порядке самообороны, сообщила The Times.

Согласно материалам дела, Брук познакомилась в британским гражданином. Когда молодые люди встретились, между ними произошел конфликт. Обвиняемая ранила мужчину ножом, впоследствии он скончался.

Джордж пояснила, что она защищалась от побоев своего знакомого. Полицейские задержали блогершу, когда пыталась выехать из страны. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что следят за ходом дела и поддерживают контакт с властями ОАЭ.

В настоящее время аккаунт Брук Джордж в TikTok насчитывает около 100 тысяч подписчиков.

Ранее в центре Петербурга под окнами многоэтажки нашли тело девушки-блогера.

Фото: Magnific