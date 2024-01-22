Королеву красоты нашли убитой на дороге вместе с бойфрендом в Бразилии

Улиссиас Кардиал была известна в Порту-Сегуру как артистка огненных шоу и блогер.

Преступление произошло в бразильском штате Баия. Тела победительницы конкурса красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её молодого человека Винисиуса Соузы де Карвалью обнаружили га обочине дороги, сообщило издание Need To Know.

Следователи рассматривают версию о похищении пары перед убийством. К моменту прибытия медиков 30-летняя Кардиал и её 28-летний спутник были уже мертвы. На месте преступления найдены семь стреляных гильз от пистолета и мобильный телефон погибшей.

Однако смартфон Карвалью найти не удалось, поэтому сейчас выясняется, что произошло с устройством. По предварительной версии, преступники могли сначала похитить пару, а затем устроить расправу с ней.

Кардиал популярна в Порту-Сегуру как артистка огненных шоу. Также она активно вела страницы в социальных сетях, где за ней следили более 20 тысяч человек. Широкая известность к женщине пришла в 2021 году, когда она победила в местном конкурсе красоты.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)