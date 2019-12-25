Молодая петербурженка, убившая своего бывшего, ответит перед судом

Задержанная не признала вину: по ее словам, погибший нанес себе все повреждения самостоятельно.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней девушки, которой вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие утверждает, что в ноябре прошлого года в квартире на проспекте КИМа обвиняемая в ходе ссоры нанесла бывшему сожителю не менее 17 ударов ножом. Смерть 26-летнего мужчины наступила сразу от колото-резаных ран шеи и груди. Задержанная не признала вину: по ее словам, погибший нанес себе все повреждения самостоятельно.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV