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Молодая петербурженка, убившая своего бывшего, ответит перед судом
Сегодня, 11:02
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Молодая петербурженка, убившая своего бывшего, ответит перед судом

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Задержанная не признала вину: по ее словам, погибший нанес себе все повреждения самостоятельно.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней девушки, которой вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствие утверждает, что в ноябре прошлого года в квартире на проспекте КИМа обвиняемая в ходе ссоры нанесла бывшему сожителю не менее 17 ударов ножом. Смерть 26-летнего мужчины наступила сразу от колото-резаных ран шеи и груди. Задержанная не признала вину: по ее словам, погибший нанес себе все повреждения самостоятельно. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала стрелка возле кафе во Всеволожске. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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