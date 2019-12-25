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Полиция задержала стрелка возле кафе во Всеволожске
Сегодня, 10:50
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Полиция задержала стрелка возле кафе во Всеволожске

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Предварительно, между оппонентами произошел внезапный конфликт.

Сотрудники полиции Всеволожского района задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 12 июля возле кафе во Всеволожске злоумышленник выстрелил в ногу 39-летнему мужчине. На месте поймали 53-летнего индивидуального предпринимателя. Предварительно, между оппонентами произошел внезапный конфликт, в ходе которого задержанный открыл стрельбу из зарегистрированного травматического пистолета. Были изъяты оружие и пять патронов. 

Изначально возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), затем действия фигуранта дополнительно квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Ранее на Piter.TV: на Чарушинской улице женщина ударила ножом сожителя. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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