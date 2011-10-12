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Вооруженный конфликт во Всеволожске обернулся уголовным делом
Сегодня, 10:48
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Вооруженный конфликт во Всеволожске обернулся уголовным делом

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Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

После конфликта во Всеволожске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В полицию накануне поступили сведения о стрельбе возле кафе на Пугоревском проезде. Было установлено, что 53-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента, причинив ему ранение голени. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. 

Злоумышленника задержали по горячим следам, с места происшествия изъяты пистолет и патроны. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 8-й Советской улице мигрантка ранила сожителя ножом. В отношении нее составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: всеволожск, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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