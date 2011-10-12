Вооруженный конфликт во Всеволожске обернулся уголовным делом

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

После конфликта во Всеволожске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию накануне поступили сведения о стрельбе возле кафе на Пугоревском проезде. Было установлено, что 53-летний мужчина произвел выстрел из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента, причинив ему ранение голени. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Злоумышленника задержали по горячим следам, с места происшествия изъяты пистолет и патроны.

Ранее мы рассказывали о том, что на 8-й Советской улице мигрантка ранила сожителя ножом. В отношении нее составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба МВД России