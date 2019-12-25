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После нападения на сотрудницу Росгвардии в метро Петербурга возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:58
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После нападения на сотрудницу Росгвардии в метро Петербурга возбуждено уголовное дело

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице.

Следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на сотрудницу Росгвардии в метрополитене

Как рассказали в ГСУ СК РФ по городу 22 июля, вечером в понедельник 18-летняя девушка, находясь в состоянии опьянения на станции "Площадь Александра Невского", ударила потерпевшую ножом. Последняя пыталась вызвать полицию, поскольку задержанная вела себя неадекватно и нарушала общественный порядок. 

Следствие проводит комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист ограбил прохожего на Владимирском проспекте, угрожая ножом. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ск рф, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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