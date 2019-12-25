В петербургском метро девушка ранила ножом сотрудницу Росгвардии

Потерпевшая обращалась в травмпункт за оказанием помощи.

Росгвардейцы Петербурга задержали девушку, устроившую дебош в метрополитене. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В вагоне поезда 20 июля была замечена гражданка, которая имела внешние признаки наркотического опьянения и вела себя неадекватно. Она громко кричала, размахивала руками и ложилась на сиденья и пол. Очевидцы связались с машинистом и сообщили о необходимости вызвать наряд полиции на станцию "Площадь Александра Невского". Когда состав остановился, сотрудница вневедомственной охраны взяла дебоширку под руку и стала выводить ее на платформу. В этот момент правонарушительница ранила потерпевшую, но все же злоумышленницу удалось поймать.

Задержанную 18 лет доставили в 76-й отдел, нож изъяли. Потерпевшая обращалась в травмпункт за оказанием помощи.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти