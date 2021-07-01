В Ленобласти заложили камень на месте музея "Невский Пятачок"

Музей на "Невском пятачке" построят к середине 2027 года.

В Невской Дубровке заложили камень на месте будущего музея "Невский Пятачок". Церемония прошла 9 августа, в День окончания Ленинградской битвы. Завершить строительство планируют к середине 2027 года, сообщили в администрации Ленобласти.

Вице-губернатор Владимир Цой рассказал, что в боях на этом клочке земли погибли более 200 тысяч советских воинов — разных национальностей, вероисповеданий, из разных родов войск. Посёлок был стёрт с лица земли, после войны в 1946 году вернулись только 86 человек.

Площадь музея составит 300 кв. метров. Он станет частью музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни". Строительство начнётся в 2026 году и займёт около года.

На Пулковских высотах также возводят мемориал героям Ленинградской битвы — его откроют в 2028 году. Площадь комплекса с парком — 16 га, в будущем её расширят до 40 га и соединят с мемориалом "Пулковский рубеж". Стела высотой 40 метров со световым столбом и шесть вечных огней по числу фронтов обороны Ленинграда станут центральными элементами.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти