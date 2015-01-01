Возле бара на Лиговском молодой человек выстрелил в оппонента

Пострадавшему диагностировали ранение в области левого виска.

В Центральном районе Петербурга росгвардейцы задержали молодого мужчину, который выстрелил в оппонента во время уличной драки.

Накануне ночью в полицию поступила информация о том, что на Лиговском проспекте возле бара произошла потасовка, и один из ее участников открыл стрельбу из пускового устройства. При виде наряда вневедомственной охраны злоумышленник попытался скрыться в заведении общепита, однако его поймали. В отдел доставили 18-летнего местного жителя, у него изъяли "ПУ-4".

Пострадавшему диагностировали ранение в области левого виска, он был госпитализирован. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти