Путин призвал не допустить депопуляции регионов России

Российский лидер заявил, что нужно остановить сокращение численности населения в некоторых регионах.

В такой масштабной страны, как Россия, нельзя допустить депопуляцию территорий. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Улан-Удэ, его слова привел ТАСС.

Глава государства объяснил, цель властей не просто сократить миграцию, а прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. По его словам, для оптимального и сбалансированного решения, необходимо пройти между Сциллой и Харибдой, используя возможности современных технологий, интернета и искусственного интеллекта.

Путин напомнил, что существует точка зрения, согласно которой все импульсы развития в крупной агломерации, поэтому все ресурсы вкладываются в большие города. Однако к России, по мнению президента, с ее огромными масштабами такой подход применять нельзя.

Ранее мы сообщали, что регионам предоставили право участвовать в модернизации дорожной сети страны.

Фото: официальный сайт президента России